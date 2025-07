Jovem é internado em São Bernardo após comer bolinho enviado pela tia

Lucas da Silva Santos, 19 anos, está internado no HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo em estado grave após ingerir bolinhos de mandioca enviados por uma tia. O caso aconteceu no bairro Alvarenga, na última sexta-feira (11), e a Polícia Civil investiga a ocorrência como tentativa de homicídio por suspeita de envenenamento.

Segundo informaram os pais de Lucas, Rosemeire e Admilson, à Polícia, o rapaz teria passado mal meia hora após o jantar, onde toda a família comeu bolinhos de mandioca enviados por Cláudia, irmã do pai da vítima. Os familiares disseram que não possuem bom relacionamento com a mulher e que essa teria sido a primeira vez que ela enviou alimentos para eles. Nenhum outro familiar passou mal.

O jovem foi socorrido com ajuda de um vizinho e levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) União e depois transferido ao HU. No BO (Boletim de Ocorrência), uma representante do Hospital de Urgência disse que durante o atendimento, a equipe médica solicitou que a GCM (Guarda Civil Municipal) fosse acionada, pois o paciente apresentava um quadro de intoxicação, compatível com envenenamento por ‘chumbinho’.

No entanto, a unidade de saúde não tem condições de realizar o exame específico para detectar a presença do veneno.





O que diz a tia?

Em depoimento, Cláudia confirmou que enviou cinco bolinhos de mandioca para a família do irmão na sexta-feira e negou ter envenenado o alimento. Afirmou ainda que também ingeriu os salgados com seus familiares e animais de estimação e que ninguém teria passado mal.

A Polícia Civil realizou diligências na residência da vítima e na casa de Cláudia, onde foram coletadas amostras da massa dos bolinhos (e dos ingredientes) e também de alimentos ingeridos por Lucas em sua própria casa (conforme declarações da mãe).

A irmã nega que tenha problemas com a família do rapaz e que mantém um bom relacionamento, porém estariam afastados.

O caso foi registrado no 3° DP (Distrito Policial) da cidade e encaminhado ao 8º DP, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias dos fatos.

Estado de saúde

De acordo com última atualização da Prefeitura de São Bernardo, Lucas está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e respira com ajuda de aparelhos. Apesar de grave, o jovem está estável e segue com vigilância neurológica.

“O paciente evoluiu com necessidade de realização de hemodiálise e são aguardados resultados de exames que identifiquem o que ocasionou esse quadro”, informou o Paço por nota.