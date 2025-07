Irmãos de jovem envenenado em São Bernardo não descartam envolvimento de padrasto

Os irmãos de Lucas da Silva Santos, 19 anos, que está internado em São Bernardo em estado grave por suspeita de envenenamento, desconfiam que o padrasto, identificado como Admilson Ferreira dos Santos, 53, possa ser o mandante do crime. O caso aconteceu na última sexta-feira (11), quando o jovem comeu bolinhos de mandioca que foram enviados por uma tia, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43.

A família é formada por sete irmãos, sendo que quatro deles, Caique da Silva Santos, 26, Matheus da Silva Santos, 23, João Victor da Silva Santos, 21 e Marcos Junior, 34, falaram com a imprensa no início da tarde desta terça-feira (15) em frente ao 8° DP (Distrito Policial). De acordo com os familiares, a relação com o padrasto nunca foi boa e ele possui histórico de agressão contra os enteados.

“Ele não é essa pessoa boazinha que estão falando. Nossa criação foi difícil, o Admilson é muito ignorante. Ele não é pai do Lucas e eles discutiam direto”, revelou o irmão Matheus da Silva Santos, que não descarta que o padrasto possa ter inserido o veneno ao manusear os bolinhos. Caique da Silva Santos disse que todos os familiares ingeriram os salgados, o padrasto, a mãe Rosemeire da Silva Santos, 54, o Lucas e o irmão mais novo, Thiago da Silva Santos, 17.

LEIA TAMBÉM: Tia que preparou bolinho pode ser presa caso não compareça à delegacia em São Bernardo

Em depoimento à Polícia Civil no sábado (12), a mãe de Lucas, Rosemeire da Silva, e o padrasto, disseram que o rapaz teria passado mal meia hora após o jantar, onde toda a família comeu bolinhos de mandioca enviados por Cláudia, irmã do pai da vítima. Os familiares disseram que não possuem bom relacionamento com a mulher. Além do rapaz, nenhum outro familiar passou mal.

Cláudia presta esclarecimentos no 8° DP (Distrito Policial) nesta tarde após ser intimada a depor pela delegada responsável pelo caso, Liliane Doretto. Essa é a segunda vez que a tia prestou depoimento na polícia. Na primeira versão, Cláudia confirmou que enviou cinco bolinhos de mandioca para a família do irmão e negou ter envenenado o alimento.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), a tia disse que também ingeriu os salgados com seus familiares e animais de estimação e que ninguém teria passado mal. Ela negou que tenha problemas com a família de Lucas e que mantém um bom relacionamento com eles, mas estariam afastados.

“Da mesma forma que suspeitamos da Cláudia, também suspeitamos do nosso padrasto. Minha mãe disse que ele e o Lucas estavam discutindo muito nesses últimos tempos. E a Cláudia também teve um desentendimento com o Lucas por conta de um trabalho de elétrica que ela pediu e ele não fez”, contou Caique, irmão do jovem.

“Meu irmão está em estado grave, entubado e lutando contra a vida. O que queremos é Justiça. Lucas é um menino bom, estava reformando seu Fusca, estava prestes a começar um emprego novo, cheio de sonhos”, desabafou Caique.