Smart Sanca será entregue no sábado, dia 19

A gestão do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), vai entreguar o Smart Sanca, em reta final de testes, no sábado (19). O sistema de vigilância eletrônica conta com reconhecimento facial e está interligado ao Muralha Paulista, banco de dados do governo do Estado.

“Nós estamos há dois meses realizando testes de câmeras e de reconhecimento facial. Vamos utilizar o banco de dados do programa Muralha Paulista, do Governo do Estado, que nos foi disponibilizado pelo secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Nossa meta é que, a partir do próximo ano, possamos ter uma câmera em cada uma das 650 ruas da cidade”, afirmou o prefeito.

A informação da inauguração foi confirmada pelo Diário após agenda do chefe do Executivo nesta segunda à tarde com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, na Zona Sul da Capital.

Mais informações nas páginas do Diário desta terça-feira (15).