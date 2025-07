Maria Bethânia anuncia shows extras em SP após sessões esgotadas

Após uma série de sessões esgotadas pelo país, Maria Bethânia anunciou duas apresentações extras em São Paulo como parte da turnê que celebra seus 60 anos de carreira. Os shows acontecem nos dias 25 e 26 de outubro, no Tokio Marine Hall, com ingressos no formato pista.



LEIA MAIS: Maria Bethânia faz turnê de 60 anos no Rio, SP e Salvador; veja detalhes

As novas datas chegam após o sucesso absoluto da turnê, que já esgotou quatro noites no Rio de Janeiro, seis em São Paulo e uma em Salvador. O público paulistano terá agora mais uma chance de ver de perto a força de Bethânia nos palcos, em um espetáculo que revisita grandes momentos de sua trajetória musical.



A pré-venda exclusiva para clientes Elo será aberta nos dias 15 e 16 de julho, a partir das 10h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial. Para o público geral, os ingressos estarão disponíveis a partir de 18 de julho, nos mesmos canais. Os ingressos poderão ser parcelados em até 5 vezes sem juros para clientes Elo e 3 vezes para os demais.



A turnê é uma realização da Live Nation Brasil, com patrocínio da Elo, e vem sendo considerada uma das mais concorridas da carreira da artista baiana, que completou seis décadas de história na música brasileira com uma voz firme, poesia no canto e presença única no palco.



Além de São Paulo, a turnê passa por Rio de Janeiro e Salvador — cidades que têm relação íntima com a trajetória artística de Bethânia.



Confira a lista completa de shows da turnê abaixo:



Rio de Janeiro



06/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO



07/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO



13/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO



14/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO



20/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ÚLTIMOS INGRESSOS



21/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ÚLTIMOS INGRESSOS



LEIA MAIS: Atitude de Maria Bethânia no Instagram levanta suspeitas de anúncio de novo projeto

São Paulo



04/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



05/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



11/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



12/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



18/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



19/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO



25/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - SHOW EXTRA



26/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - SHOW EXTRA



Salvador



15/11 - Salvador|Concha Acústica - ESGOTADO



16/11 - Salvador|Concha Acústica - ÚLTIMOS INGRESSOS

Mais informações: www.livenation.lat

Ingressos: www.ticketmaster.com.br