Atitude de Maria Bethânia no Instagram levanta suspeitas de anúncio de novo projeto

Maria Bethânia completa 79 anos nesta quarta-feira, 18. Para marcar a data, a equipe da cantora fez duas novas postagens na conta da artista no Instagram que, recentemente, foi zerada, ou seja, teve todas as postagens existentes anteriormente apagadas.

Uma delas é uma colab - quando dois ou mais perfis compartilham a mesma postagem - com a Academia de Letras da Bahia que traz uma foto da cantora com os dizeres "aniversariante do dia, 18 de junho", além de indicar o número da cadeira que Bethânia ocupa na Academia, a 18.

A outra postagem traz um vídeo no qual a cantora aparece em uma sessão de fotos. Nessa, a legenda indica que Bethânia se prepara para um novo projeto relacionado aos seus 60 anos de carreira. "Viva Maria Bethânia! Turbinas sendo aquecidas", diz o texto.

A legenda do vídeo também pede que os fãs adquiram um cartão de crédito e traz a frase que já desperta diversas especulações: "prepare-se para o que virá".

Os fãs, em comentários no Instagram, presumem que se trata da nova turnê da cantora, que marcará as seis décadas de carreira da cantora, completadas oficialmente em 13 de fevereiro deste ano, dia em que estreou no show Opinião.

Na época, Bethânia não deu entrevistas sobre a data e disse, via assessoria de imprensa, que não queria atropelar a turnê que estava fazendo com o irmão, Caetano & Bethânia, que percorreu o País e gerou um registro ao vivo.

Nessa mesma época, a assessoria da cantora também afirmou que Bethânia pretendia fazer um show no segundo semestre deste ano. Há tempos, também, a cantora planeja lançar um novo álbum. Segundo já divulgado, ela teria uma letra inédita deixada por Rita Lee especialmente para ela - já musicada por Roberto de Carvalho -, além de uma canção inédita de Nelson Motta.