Maria Bethânia faz turnê de 60 anos no Rio, SP e Salvador; veja detalhes

Maria Bethânia comemora seis décadas de carreira com uma série de apresentações especiais em três cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A cantora baiana leva ao palco um espetáculo que mescla sucessos, canções inéditas e textos, em um formato que é marca registrada de sua trajetória.

A turnê, que leva o nome da própria artista, começa em setembro no Rio de Janeiro, nos dias 6, 7, 13 e 14, no Vivo Rio. Segue para São Paulo, nos dias 4, 5, 11 e 12 de outubro, no Tokio Marine Hall. O encerramento acontece em Salvador, em 15 de novembro, na Concha Acústica.



As vendas dos ingressos começam com pré-venda exclusiva para clientes Elo nos dias 30 de junho e 1º de julho, e para o público geral a partir de 3 de julho. Os ingressos estarão disponíveis pelo site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.



O espetáculo celebra a trajetória de Bethânia desde sua estreia em 1965, no espetáculo Opinião, até os dias atuais, resgatando elementos cênicos e poéticos que marcaram sua carreira. No palco, a artista propõe um diálogo entre música e dramaturgia, no estilo consagrado em shows como Rosa dos Ventos (1971) e A Cena Muda (1974).



Com uma carreira que atravessa gerações, Bethânia consolidou-se como uma das maiores intérpretes da música brasileira, conhecida pela voz marcante, pela intensidade e pelo repertório que transita entre o samba, a MPB, o cancioneiro nordestino e a poesia.



A turnê é realizada pela Live Nation Brasil e, segundo a produção, a expectativa é de que os ingressos se esgotem rapidamente, especialmente em Salvador, onde a cantora faz apresentação única.



Os valores dos ingressos variam de acordo com o setor e a cidade, com preços a partir de R\$ 220 (meia-entrada). Todas as informações sobre venda, parcelamento e política de meia-entrada estão disponíveis no site oficial da Ticketmaster.

SERVIÇO – MARIA BETHÂNIA



RIO DE JANEIRO



Data: 06 de setembro de 2025 (sábado)



07 de setembro de 2025 (domingo)



13 de setembro de 2025 (sábado)



14 de setembro de 2025 (domingo)



Local: Vivo Rio



Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo, Rio de Janeiro - RJ



Ingressos: a partir de R$270,00 (ver tabela completa)



Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*



*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.





PREÇOS



- SETOR 3: R$ 270,00 meia-entrada e R$ 540,00 inteira



- FRISA: R$ 340,00 meia-entrada e R$ 680,00 inteira



- SETOR 2: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira



- CAMAROTE C: R$ 390,00 meia-entrada e R$ 780,00 inteira



- SETOR 1: R$ 410,00 meia-entrada e R$ 820,00 inteira



- CAMAROTE B: R$ 420,00 meia-entrada e R$ 840,00 inteira



- CAMAROTE A: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira



- CAMAROTE AA: R$ 490,00 meia-entrada e R$ 980,00 inteira



- SETOR VIP: R$ 490,00 meia-entrada e R$ 980,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) - Bilheteria SUL

Endereço: Rua Arquias Cordeiro, s/n - Engenho de Dentro, Rio de Janeiro - RJ, 25965-825



Ponto de referência: em frente à estação Engenho de Dentro



30/junho e 01/julho - Pré-venda Elo

03/julho - Venda Geral



- Atendimento/venda a partir das 11h.

- Às 17h, o acesso à fila será encerrado.



04/julho em diante

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 17h



Não haverá atendimento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos no estádio.



Importante:

- O atendimento acontece conforme a disponibilidade de ingressos. Caso esgotem, a bilheteria será fechada imediatamente.



- É obrigatório apresentar o comprovante do direito à meia-entrada no momento da compra e na entrada do evento.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br



Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.



Parcelamento:



•? Clientes Elo: ?parcelamento em 5x sem juros para todos seus clientes; 6 a 10x com juros



•? Demais bandeiras: Parcelamento em 3x sem juros; 4 a 8x com juros



Limite de compra:



Compra de até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.



MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada



SÃO PAULO



Data: 04 de outubro de 2025 (sábado)



05 de outubro de 2025 (domingo)



11 de outubro de 2025 (sábado)



12 de outubro de 2025 (domingo)



Local: Tokio Marine Hall



Endereço: R. Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo - SP



Ingressos: a partir de R$220,00 (ver tabela completa)



Classificação: 16 anos. Menores de 06 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*



*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS



- CADEIRA ALTA: R$ 220,00 meia-entrada e R$ 440,00 inteira



- SETOR 2: R$ 290,00 meia-entrada e R$ 580,00 inteira



- SETOR 1: R$ 360,00 meia-entrada e R$ 720,00 inteira



- SETOR VIP: R$ 410,00 meia-entrada e R$ 820,00 inteira



- FRISAS: R$ 470,00 meia-entrada e R$ 940,00 inteira



- SETOR DIAMANTE: R$ 490,00 meia-entrada e R$ 980,00 inteira



- CAMAROTE: R$ 490,00 meia-entrada e R$ 980,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



Tokio Marine Hall



Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo, São Paulo/SP, 04727-002

30/junho e 01/julho - Pré-venda Elo

03/julho - Venda Geral



- Atendimento/venda a partir das 11h.

- Às 17h, o acesso à fila será encerrado.



04/julho em diante

Funcionamento: De Segunda a Sábado das 12h às 18h; Domingo e Feriados das 12h às 18h.

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.



Importante:

- O atendimento acontece conforme a disponibilidade de ingressos. Caso esgotem, a bilheteria será fechada imediatamente.



- É obrigatório apresentar o comprovante do direito à meia-entrada no momento da compra e na entrada do evento.



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br



Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.



Parcelamento:



•? Clientes Elo: ?parcelamento em 5x sem juros para todos seus clientes; 6 a 10x com juros



•? Demais bandeiras: Parcelamento em 3x sem juros; 4 a 8x com juros



Limite de compra:



Compra de até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.



MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada



SALVADOR



Data: 15 de novembro de 2025 (sábado)



Local: Concha Acústica



Endereço: Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande, Salvador - BA



Ingressos: a partir de R$240,00 (ver tabela completa)



Classificação: 16 anos. Menores de 05 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*



*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.



PREÇOS



- PLATEIA LOTE ESTREIA: R$ 240,00 meia-entrada e R$ 480,00 inteira



- PLATEIA LOTE 2: R$ 280,00 meia-entrada e R$ 560,00 inteira



BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA



Mais informações sobre a bilheteria de Salvador serão divulgadas em breve



VENDA PELA INTERNET – SUJEITO A` COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIE^NCIA



O único canal de vendas oficial é o www.ticketmaster.com.br



Obs: não adquira ingressos em qualquer outra plataforma.



Parcelamento:



•? Clientes Elo: ?parcelamento em 5x sem juros para todos seus clientes; 6 a 10x com juros



•? Demais bandeiras: Parcelamento em 3x sem juros; 4 a 8x com juros



Limite de compra:



Compra de até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.





MEIA-ENTRADA

Todas informações no link: https://bit.ly/TicketMasterBrasil_MeiaEntrada