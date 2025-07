São Bernardo impulsiona emprego com mais de 15 mil atendimentos na CTR

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo reforça sua importância como elo entre empresas e trabalhadores ao ultrapassar, em 2025, a marca de 15.319 atendimentos realizados. O serviço, mantido pela Prefeitura, desempenha papel estratégico na intermediação de mão de obra, qualificação profissional e acolhimento ao trabalhador, com atendimento gratuito à população.

LEIA MAIS: Cinco cidades da região oferecem 1.275 oportunidades de emprego

Além do volume expressivo de atendimentos, a CTR abre 176 novas vagas de emprego nesta semana, com oportunidades que vão desde funções operacionais até cargos técnicos e especializados. As vagas são voltadas a diversos níveis de escolaridade e perfis profissionais.



Entre os cargos com maior número de oportunidades estão:



- Auxiliar de linha de produção – 26 vagas



- Auxiliar de logística – 25 vagas



- Auxiliar de técnico de controle de qualidade – 15 vagas



- Eletricista – 15 vagas



- Técnico em segurança do trabalho – 12 vagas



- Auxiliar de limpeza – 7 vagas



Também há vagas para operador de empilhadeira, pizzaiolo, vendedor interno, psicólogo do trabalho, motorista entregador, pedreiro, padeiro, operador de máquinas CNC, entre outras funções.



O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou o papel da Central como política pública permanente. “A CTR é um instrumento real de transformação social. Mais de 15 mil atendimentos em apenas sete meses mostram que estamos no caminho certo para gerar oportunidades e dignidade por meio do trabalho”, afirmou.

LEIA MAIS: Mauá tem 427 vagas abertas com salários de até R$ 3,6 mil; veja como se candidatar

Ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude, a CTR também oferece habilitação ao seguro-desemprego, orientação profissional e encaminha trabalhadores a cursos gratuitos, em parceria com o Fundo Social e a Escola de Qualificação Profissional.



Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para [email protected], com o código da vaga e o número do CPF no assunto do e-mail.



O secretário da pasta, Rafael Demarchi, destacou o impacto do serviço: “A CTR é um polo de movimentação do mercado de trabalho em São Bernardo. Ela conecta quem precisa trabalhar com quem precisa contratar, e os resultados comprovam sua eficiência”, afirmou.



Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (11) 2630-7600 / 2630-7624 / 2630-7618.