Cinco cidades da região oferecem 1.275 oportunidades de emprego

Os serviços de recoloca-ção das prefeituras do Grande ABC disponibilizam 1.275 vagas de trabalho nesta semana. O número se refere a oportunidades em seis das sete cidades da região. São postos para os setores da indústria, comércio e serviços, além de outros.

São Caetano é novamente o município com mais ofertas. São 570 postos, que podem ser verificados pelo site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br), clicando em Portal do Emprego. O serviço possibilita a consulta e também a inscrição para cargos oferecidos. Estão à disposição postos de balconista, caixa de supermercado, motorista, além de muitos outros.

Mauá vem na sequência em total de vagas. São 427 disponíveis na Casa do Trabalhador. São 73 funções com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3.676, com benefícios. Entre as principais vagas estão: auxiliar administrativo, conferente de logística, operador de cobrança, eletricista de instalações. A lista completa pode ser conferida em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

A Prefeitura de São Bernardo, por meio da CTR (Central de Trabalho e Renda), oferece 176 vagas. Entre as oportunidades estão auxiliar de linha de produção e técnico de segurança do trabalho. As oportunidades são divulgadas tanto presencialmente quanto de forma on-line. Acesse: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda.

Santo André disponibiliza 92 postos. com destaque para 20 vagas de operador de máquina de fundição. Para atendimento presencial basta comparecer no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda): segunda a quarta: 8h às 16h30; quinta e sexta: 10h às 15h30. O CPETR fica na Praça IV Centenário, 1 – Centro –, ou consultar pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Ribeirão Pires tem 10 oportunidades de emprego, seis delas para atendente de balcão. A seleção das vagas acontece no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 4824-4282.

LEIA TAMBÉM

Lei Brasileira de Inclusão trouxe avanços no mercado de trabalho