Câmara de Ribeirão Pires inicia planejamento de ações e contratações para 2026

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires já deu início à consolidação do PCA (Plano de Contratação Anual), para o próximo exercício, visando planejamento e conformidade legal.

O PCA consiste em um planejamento sistematizado das aquisições e contratações previstas para o exercício financeiro subsequente. Além de ser uma exigência expressa do art. 12, VII, da Lei nº 14.133/2021, o Plano é um instrumento essencial para a governança pública.

Na prática, trata-se de uma estratégia que norteia todas as demandas por bens, serviços e obras, e garante que as contratações anuais estejam alinhadas com o planejamento da Casa Legislativa e com as diretrizes das leis orçamentárias vigentes.

O PCA possui caráter preventivo e organizador. O plano busca racionalizar as contratações dos órgãos e entidades, garantindo o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiando a elaboração das leis orçamentárias, e representa, assim, um reforço aos princípios da economicidade, eficiência e eficácia da administração pública.

A expectativa é de que o documento traga maior previsibilidade aos processos licitatórios, reduza desperdícios e fortaleça o controle social sobre os gastos públicos. A versão integral do Plano de Contratações Anual será publicada no portal oficial da Câmara, em atendimento ao princípio da transparência pública.

