Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprova LDO 2026

A Câmara Municipal de Ribeirão Pires aprovou, nesta quinta-feira (26), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2026. A proposta foi aprovada e será encaminhada para sanção do Executivo e publicação oficial. A estimativa de receita total para 2026 é de R$ 605.142.780, com reserva de contingência fixada em R$ 5.747.500. O resultado primário previsto é de R$ 33.751.410.

Elaborada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças e Administração, a LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública para o próximo ano, servindo de base para a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual).

A proposta também aponta a redução da dívida consolidada do município, que deve cair de R$ 85.693.721 projetados para 2025 para R$ 80.766.332 em 2026. A renúncia de receita está estimada em R$ 3.636.437, resultado de benefícios como os descontos no IPTU concedidos a aposentados e a imóveis com área verde.

Entre os principais pontos do texto aprovado estão os critérios para concessão de benefícios fiscais, limites para gastos com pessoal, diretrizes para transferências de recursos e investimentos, além de parâmetros para a avaliação de programas governamentais. A LDO também prevê a priorização de projetos em andamento, a fim de evitar a fragmentação dos investimentos públicos.

“Nosso objetivo é garantir que a cidade continue avançando com responsabilidade fiscal, transparência e foco nas entregas para a população. A LDO é uma ferramenta essencial para organizar o orçamento, evitar desperdícios e assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência”, afirmou o secretário de Finanças e Administração, Eduardo Pacheco.