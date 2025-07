5 experiências únicas para viver Paris além do óbvio em 2025

Esqueça a Torre Eiffel por um instante. Quem visita Paris em 2025 com espírito explorador vai descobrir que a capital francesa oferece muito mais do que cartões-postais. Com uma mistura de cultura, luxo, história e sabores, a cidade propõe novas formas de vivenciar seu charme — seja à beira do Sena ou num perfume que vira lembrança.



Selecionamos cinco paradas irresistíveis que fogem do lugar-comum e mostram um lado mais íntimo, contemporâneo e surpreendente de Paris. Ideal para quem quer voltar com histórias (e cheiros) inesquecíveis:



1. Mergulho urbano: banhos e arte nas novas praias do Sena

As margens do rio mais famoso da cidade foram reinventadas para os Jogos Olímpicos. Em 2025, se transformaram em verdadeiras “praias parisienses”, com direito a áreas para nadar, instalações artísticas, deck de madeira, espreguiçadeiras e cafés flutuantes. Uma experiência fresca e visual para redescobrir Paris sem pressa — e com os pés na água.



2. Viagem no tempo no Museu Carnavalet

No coração do Marais, o museu que conta a história da cidade voltou ainda mais encantador após uma reforma completa. Em 2025, ganhou salas imersivas e recriações históricas que transportam o visitante para diferentes séculos. Ideal para quem quer sentir Paris com os olhos de quem a viveu.

3. Almoço descontraído no Marché des Enfants Rouges

Pouco conhecido por turistas, o mercado coberto mais antigo da cidade é um tesouro gastronômico. Por lá, convivem bancas de comida do mundo todo, mesas compartilhadas e histórias em cada esquina. Comer aqui é se misturar aos parisienses e provar a cidade em sua forma mais autêntica.



4. Espetáculo na Opéra Garnier e brinde com vista para Paris

Assistir a uma ópera ou balé na histórica Garnier já é inesquecível. Mas a dica é esticar a noite com um coquetel no rooftop do Hotel Kimpton St. Honoré, a poucos passos dali. A vista panorâmica dos telhados parisienses é o cenário perfeito para brindar uma noite digna de cinema.



5. Perfume com alma na Fragrance de L’Opéra

Entre a Opéra Garnier e as Galeries Lafayette, um segredo bem guardado: uma boutique de perfumes de nicho, comandada pela brasileira Poliana Palhano.

Dica extra:

Quer mergulhar ainda mais fundo na alma da cidade? Reserve um tour personalizado por bairros como Saint-Germain ou Montmartre, ou invista numa masterclass de vinhos, queijos ou perfumes. Em Paris, o luxo está nos detalhes.