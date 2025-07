13 ideias do que fazer com crianças em Barcelona

Famosa por sua arquitetura modernista e vida urbana vibrante, Barcelona também se destaca como um destino acolhedor para famílias com crianças. Museus interativos, parques ao ar livre, praias com estrutura e experiências gastronômicas adaptadas ao público infantil tornam a capital da Catalunha uma boa alternativa para quem viaja com os pequenos — inclusive fora do verão.



Confira 13 ideias de passeios e experiências para incluir no roteiro:



CosmoCaixa

Museu de ciências com cinco andares, oferece atividades interativas, um planetário 3D e uma réplica de floresta amazônica. É um espaço onde ciência e imaginação caminham juntas.



L’Aquarium de Barcelona

Com túneis subaquáticos, tanques temáticos e até a opção de “dormir com tubarões”, o aquário é um dos maiores do Mediterrâneo e atrai crianças de todas as idades.



Montjuïc

A colina de Montjuïc abriga castelo, jardins, parque olímpico e teleféricos com vista panorâmica. Os parquinhos e trilhas tornam o passeio ideal para famílias.



Museu de La Xocolata

O museu do chocolate oferece oficinas por faixa etária, onde é possível criar esculturas e provar frutas com chocolate. Algumas atividades exigem reserva prévia.



Poble Espanyol

Complexo ao ar livre que representa vilarejos de diversas regiões da Espanha. Há lojas, shows, artesanato e apresentações noturnas com luzes e fontes.



Papabubble

Boutique de balas artesanais, onde as crianças podem ver de perto o processo de fabricação dos doces e escolher sabores e formas inusitadas para levar como lembrança.



Praias de Nova Icària e Bogatell

Tranquilas e com estrutura, essas praias têm parquinhos e o café Vai Moana, com menu infantil. Ótimas para uma pausa entre os passeios urbanos.



Camp Nou Experience

Estádio do FC Barcelona oferece visita guiada com passagem pelos vestiários, banco de reservas e áreas históricas. É programa certo para pequenos torcedores.



Zoológico de Barcelona

Além da diversidade de espécies, como tigres e girafas, o zoo realiza apresentações com elefantes e pinguins e atua em programas de conservação.



Parc del Fórum

Área ampla para andar de skate, pedalar ou simplesmente brincar. Também abriga o Museu Blau de História Natural e food trucks criativos.



Kids & Cat

Empresa especializada em tours infantis pela cidade, com caça ao tesouro, arte de rua, visitas temáticas sobre Colombo e o chocolate.



Gaudí Experiência

Simulador 4D com efeitos visuais e sonoros sobre a obra do arquiteto catalão. Pode ser combinada com visitas ao Parque Güell ou à Casa Batlló.



Parc de Les Gloriès

Parque urbano com quadras esportivas, mesas de pingue-pongue e área de lazer. Fica perto do Shopping Glòries, com praça de alimentação e loja de brinquedos.



Com transporte eficiente e atrações para todas as idades, Barcelona segue como uma das capitais europeias mais adaptadas para quem viaja com crianças — unindo cultura, lazer e aprendizado em um único destino.