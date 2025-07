Seis dicas de passeios para aproveitar as férias utilizando CPTM e Metrô

Com a chegada do recesso escolar, muitas famílias planejam tirar férias para aproveitar o tempo livre com as crianças. Pensando nisso, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) selecionou seis opções de passeios culturais e gratuitos que podem ser facilmente acessados utilizando as linhas da CPTM e do Metrô, meios de transporte seguros e rápidos para curtir a cidade.

Sesc 24 de Maio

Com uma vista deslumbrante do centro de São Paulo, o Sesc 24 de Maio oferece uma variedade de atividades culturais, incluindo exposições, apresentações teatrais, cinema e uma cafeteria.

Horário de Visitação: Terça a domingo, das 09h às 21h - Domingos e feriados: 9h às 18h. Entrada gratuita.

Endereço: Rua 24 de Maio, 109 – República, São Paulo – SP

Como chegar: Estação República (Linhas 3-Vermelha e 4-Amarela)

Japan House São Paulo

O espaço cultural promove a cultura japonesa no Brasil, oferecendo uma experiência única e imersiva com exposições, loja de design, cafeteria e restaurante.

Horário de Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada gratuita.

Endereço: Av. Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo – SP

Como chegar: Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

Centro Cultural Coreano no Brasil

O Centro Cultural Coreano oferece exposições, oficinas, apresentações, exibições de filmes, aulas de dança K-pop, caligrafia e idioma coreano, todas sem custo. Excelente opção de lugar para explorar a cultura coreana sem precisar sair da cidade.

Horário de Visitação: Terça a Sábado: das 10h às 18h30 / Dom e Feriados: das 11h às 17h. Entrada gratuita.

Endereço: Av. Paulista, 460 - Bela Vista, São Paulo

Como chegar: Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

Instituto Moreira Salles - IMS Paulista

O IMS é um espaço cultural de arte, fotografia, música e literatura com exposições gratuitas. Além das mostras, o local tem uma vista privilegiada da Avenida Paulista.

Horário de Visitação: Terça a domingo e feriados das 10h às 20h. Entrada gratuita.

Endereço: Av. Paulista, 2424 - Bela Vista, São Paulo

Como chegar: Estação Consolação (Linha 2-Verde)

Museu da Língua Portuguesa

O Museu tem como objetivo valorizar a diversidade da língua portuguesa e aproximá-la dos falantes do idioma em todo o mundo conectando culturas e histórias por meio de exposições interativas e experiências sensoriais. O museu abriu ao público em 2006 e foi reaberto em 2021, após sua reconstrução.

Horário de Visitação: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência permitida até 18h). Aos sábados e domingos, o museu é gratuito.

Endereço: Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01120-010

Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 11-Coral, além do Serviço 710 e Expresso Aeroporto).

Pinacoteca de São Paulo

A Pinacoteca é um dos museus mais antigos do Brasil, com exposições incríveis que vão de obras clássicas às contemporâneas. Além das exposições, o espaço também oferece atividades educativas e um jardim com esculturas ao ar livre.

Horário de Visitação: Às segundas, quartas e sextas-feiras, das 10h às 18h, e aos sábados e feriados, das 10h às 18h. Aos sábados, a entrada na Pina Luz é gratuita para todas as pessoas.

Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo - SP, 01120-010

Como chegar: Estação Luz (Linhas 1-Azul, 4-Amarela e 11-Coral, além do Serviço 710 e Expresso Aeroporto)

Com essas dicas, as famílias podem desfrutar das férias com um roteiro cultural enriquecedor, gratuito e acessível, utilizando os transportes metropolitanos para se deslocarem pela cidade.