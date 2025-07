Férias: resort da Cacau Show, no Interior de São Paulo, aposta em recreação

Se você está planejando uma viagem em família nas férias de julho e busca um destino com estrutura para entreter tanto crianças quanto adultos, Águas de Lindoia (SP) pode ser uma boa pedida. A cidade, conhecida pelas águas termais e clima ameno, abriga o Bendito Cacao Family Resort, que prepara uma programação recheada para o período.



Voltado para quem viaja com filhos, o resort organiza atividades separadas por faixa etária, com oficinas, jogos interativos e até um "escape room" para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Os monitores — apelidados de “Chocoditos” — comandam a recreação, que inclui torta na cara, festa da espuma e trilhas temáticas.

Adultos também têm espaço garantido na agenda: há aulas de yoga e alongamento, torneios de sinuca e jogos como campeonato de caipirinha e beer pong. À noite, shows com música ao vivo e o Sunset Musical — um happy hour com vista para o pôr do sol — completam o dia.



Com piscina aquecida, montanha-russa, espaço kids e programação gastronômica temática, o resort é uma opção para quem busca descansar sem sair do Brasil. O local tem ainda estações de risoto, pizza artesanal, massas e hambúrgueres, com cardápios que mudam ao longo da semana.



A expectativa é de alta ocupação ao longo do mês, por isso a dica é se planejar com antecedência.