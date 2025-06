Conheça destinos para viajar em família nas férias de julho

Com a chegada das férias escolares, cresce o interesse por roteiros que combinem descanso e diversão para todas as idades. Seja em busca do frio e das paisagens de inverno ou do calor das praias nordestinas, o mês de julho oferece opções variadas para quem viaja em família — especialmente com crianças.



Aquiraz, no litoral do Ceará, é um dos destaques para quem prefere o sol e o mar. Localizada na região metropolitana de Fortaleza, a cidade abriga o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da América Latina, com mais de 30 atrações. Na mesma região, o recém-inaugurado Parque Arvorar complementa a programação com trilhas suspensas, aviários, mirantes e áreas voltadas à conservação ambiental.



Para quem quer aliar contato com a natureza e turismo educativo, Foz do Iguaçu, no Paraná, continua sendo uma aposta certeira. O destino reúne atrações como as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves e a Usina de Itaipu, que oferece visitas monitoradas e experiências interativas voltadas à ciência e sustentabilidade.



No Sudeste, Campos do Jordão (SP) permanece entre os destinos mais procurados do inverno. A cidade, situada na Serra da Mantiqueira, oferece clima frio, paisagens serranas e atrações como o Horto Florestal, trilhas, parques de aventura, passeios de trem e o tradicional teleférico.



Já quem opta por viajar para fora do Brasil encontra boas alternativas no Chile. A estação de esqui Valle Nevado, nos Andes, tem infraestrutura para receber famílias com crianças, oferecendo aulas de esqui, recreação e hospedagens adaptadas. O Deserto do Atacama, por sua vez, é ideal para explorar paisagens exóticas e atividades como observação de estrelas e roteiros de bicicleta.



Entre montanhas nevadas e praias tropicais, as férias de julho representam um momento especial para reunir a família e aproveitar experiências que combinam lazer, natureza e aprendizado.