Emirates revela os cinco destinos mais buscados no verão 2025

Com a chegada das férias de verão no Hemisfério Norte, a Emirates divulgou os destinos internacionais mais desejados por viajantes em julho e agosto de 2025 — e o Vietnã surpreendeu ao conquistar o topo da lista com aumento de 61% nas buscas por passagens. O país asiático, conhecido por sua rica herança cultural e culinária vibrante, aparece como o queridinho entre turistas de várias partes do mundo.



Na sequência, brilham as Ilhas Maurício, que encantam com praias paradisíacas e voos diretos operados por aviões A380, e o Sri Lanka, famoso por suas experiências de luxo acessíveis e paisagens intocadas. O Japão também registrou um salto de 28% nas buscas, atraindo exploradores interessados em tecnologia, tradição e gastronomia. A França completa o Top 5 com seu charme atemporal, puxando especialmente viajantes britânicos, australianos e alemães.



A Emirates destaca ainda que os turistas estão buscando opções fora do óbvio. Enquanto destinos como Canadá, Irlanda e Arábia Saudita também apresentaram crescimento expressivo, a maior tendência é o apelo por experiências autênticas, culturais e conectadas com a natureza.



Brasileiros miram Oriente e África

Embora os dados tenham como base global o site da Emirates, o perfil do viajante latino segue a tendência: destinos como Vietnã, Japão e Egito ganharam o interesse de quem parte do Brasil em busca de verão diferente, com mistura de cultura, gastronomia e paisagens únicas. A companhia aérea oferece conexões práticas com esses países via Dubai.



Viagens mais longas e diversidade de perfis

A Emirates também analisou o tempo de estadia e o perfil dos viajantes. Enquanto turistas da Índia, Alemanha e Austrália costumam passar mais de um mês fora de casa, americanos preferem roteiros de duas a três semanas. Em Dubai, cidade-sede da Emirates, os visitantes seguem variados: famílias britânicas e indianas, casais alemães e australianos, além de muitos viajantes solo — especialmente dos EUA, aproveitando para unir turismo e negócios.



Top 5 destinos mais buscados para o verão 2025 na Emirates:

- Vietnã – crescimento de 61%



- Ilhas Maurício – aumento de 41%



- Sri Lanka – alta de 32%



- Japão – salto de 28%



- França – crescimento de 25%