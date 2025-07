Frio e férias elevam procura por destinos de inverno no Brasil e fora

Com a chegada das férias escolares e o avanço do inverno no hemisfério sul, destinos de clima frio voltam a figurar entre os mais buscados por turistas brasileiros. De acordo com levantamento da ABAV Nacional (Associação Brasileira de Agências de Viagens), cidades como Gramado (RS) e Campos do Jordão (SP) lideram o interesse dentro do país, enquanto Bariloche, Ushuaia (Argentina) e Santiago (Chile) seguem entre as principais escolhas internacionais.



O apelo visual da neve, a gastronomia típica da estação e o ambiente mais intimista dessas regiões explicam parte da alta demanda. Mas o que muitos viajantes nem sempre consideram é o grau de planejamento necessário para garantir uma experiência segura e adequada — especialmente para quem visita regiões montanhosas ou viaja com crianças.



Segundo a ABAV, o auxílio de agentes de viagem tem ganhado espaço justamente por facilitar o acesso a informações técnicas, recomendações logísticas e condições especiais em reservas e traslados. Um dos exemplos mais comuns no inverno é a necessidade de alugar roupas térmicas e equipamentos para neve, prática comum em destinos como Bariloche e Ushuaia. Agências especializadas costumam indicar fornecedores confiáveis, o que evita gastos desnecessários ou contratempos de última hora.



Além da programação tradicional — que costuma incluir city tours, roteiros culturais e hospedagens em locais aquecidos —, os agentes também organizam experiências complementares, como passeios em vinícolas, trilhas guiadas, atividades infantis e gastronomia local, com foco em adaptar o roteiro ao perfil do viajante.



Outro ponto importante é a documentação. Para destinos no Mercosul, como Argentina e Chile, não é necessário passaporte, mas a carteira de identidade precisa estar em bom estado, com foto recente e emitida há menos de 10 anos. Viagens com menores de idade exigem autorizações específicas quando há ausência de um dos responsáveis.



Em um cenário de incertezas climáticas e possíveis alterações em voos, ter suporte profissional ajuda a lidar com mudanças imprevistas, reduz riscos de fraudes e amplia a rede de apoio ao longo do trajeto. Para a presidente da ABAV Nacional, Ana Carolina Medeiros, “o agente de viagens atua como um curador da experiência, orientando desde a escolha do destino até os detalhes técnicos que o turista pode não perceber”.



Com temperaturas em queda e a alta temporada de inverno já em curso, a recomendação é não deixar o planejamento para a última hora — especialmente em regiões com demanda concentrada em julho e início de agosto.