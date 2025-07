Ranking global lista 15 aeroportos brasileiros entre os melhores do mundo

Apesar da queda no desempenho em relação aos anos anteriores, o Brasil continua marcando presença no ranking AirHelp Score 2025. A lista internacional avaliou 250 aeroportos em 68 países, levando em conta pontualidade dos voos, qualidade dos serviços e estrutura de alimentação e lojas.



LEIA MAIS: Pesquisa revela os aeroportos mais bem avaliados do Brasil; veja lista

Ao todo, 15 aeroportos brasileiros aparecem na classificação. O melhor colocado é o Aeroporto de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek, que ocupa a 4ª posição mundial, com nota final de 8,47. O terminal manteve desempenho sólido, com 8,6 em pontualidade, 8,3 em qualidade dos serviços e 8,2 na avaliação de lojas e alimentação.



Na 13ª colocação, aparece o Aeroporto de Belém – Val-de-Cans, com nota 8,21. Ele caiu quatro posições em relação ao ano anterior, mas ainda é destaque na categoria de alimentação, com avaliação de 8,6.



O Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é o terceiro brasileiro mais bem avaliado, figurando em 17º lugar, com nota 8,14. O terminal carioca teve desempenho expressivo em pontualidade (8,4), subindo 23 posições em relação a 2024.



Fora do top 20, outros terminais nacionais também se destacam. O Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, aparece na 24ª posição, seguido pelo Galeão, também no Rio de Janeiro, que ocupa o 29º lugar. O Afonso Pena, em Curitiba, é o 46º colocado, e o Guararapes, em Recife, vem em seguida, no 47º lugar.



Os principais aeroportos de São Paulo estão mais abaixo na lista. Guarulhos aparece na 61ª posição, enquanto Congonhas está em 63º lugar. Ambos registraram notas parecidas, com destaque para a pontualidade, que ficou em torno de 8.



LEIA MAIS: Aeroporto de Congonhas inicia obras de novo terminal de passageiros

O Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, ocupa o 72º lugar, seguido por Viracopos, em Campinas, que ficou em 73º. O Tancredo Neves, em Belo Horizonte, aparece na 77ª colocação.



Já no fim da lista entre os brasileiros, está o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, que aparece na 113ª posição, e o Salgado Filho, em Porto Alegre, que despencou para a 216ª colocação. A queda expressiva se deve, em grande parte, ao fechamento do terminal por conta das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024.



O ranking é elaborado anualmente pela AirHelp, empresa especializada em direitos de passageiros, e é considerado uma das avaliações mais completas da aviação global. A edição de 2025 considerou dados de desempenho entre junho de 2024 e maio de 2025, com base em mais de 13,5 mil avaliações de usuários.