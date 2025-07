Signos: veja horóscopo do dia 14/7 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo do dia 14/7 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Dê atenção à casa e família hoje, aproveite a manhã para adiantar alguns serviços. No trabalho, surpreenda com seu lado prático e concentração invejável. À tarde pode haver climas tensos, mas tudo se resolverá. Um amor antigo pode mexer com suas emoções.

Cor: ROSA

Palpite: 18, 54, 29

Hoje, o foco é no trabalho, com sua habilidade de expressão. Foque na comunicação com os colegas e prepare-se para possíveis novas amizades. Cuidado com distrações à tarde. Abra seu coração para novos amores e admire o romance se tornar mais leve e animado. Boa semana!

Cor: SALMÃO

Palpite: 54, 43, 09

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo do dia 14/7 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 14/7



Segunda-feira promete boa sorte financeira! Olhe bem para oportunidades de negócios lucrativos e novos trabalhos. Apesar disso, cuidado com gastos excessivos no fim do dia. No amor, a possessividade pode ser um obstáculo, tanto para solteiros quanto para comprometidos.

Cor: VIOLETA

Palpite: 53, 17, 15

Lua e Júpiter trocam likes pela manhã e enviam energias positivas para você fazer contatos, melhorar a convivência com os colegas e brilhar em projetos que envolvem criatividade. No final da tarde, talvez tenha um ou outro atrito com alguém de casa, mas é possível contornar isso rapidinho e voltar às boas com a família. O romance conta com a proteção das estrelas e vocês dois podem se divertir muito.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 06, 51, 42