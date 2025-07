Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 14/7

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo do dia 14/7 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepare-se para grandes mudanças neste início de semana! Pode ter alguns contratempos no trabalho, mas confie, vai dar tudo certo! Cuidado com conflitos com amigos, mantenha a calma. E na vida amorosa? Fogo na paixão garantido! E se estiver só, é dia de arrasar corações.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 33, 15, 31

Relacionamentos e amizades estão com ótimas energias! Desfrute da companhia das pessoas que ama e colabore no trabalho para alcançar objetivos. À tarde, seja flexível para manter a harmonia. O romance está no ar, mas evite cobranças excessivas.

Cor: PRETO

Palpite: 34, 43, 19

Que semana emocionante pela frente! Inicie com energia, pois suas tarefas bem executadas podem render uma promoção ou nova vaga. Mas atenção à tarde, a concentração pode oscilar. Na conquista? Aposte em quem já faz parte do seu cotidiano.

Cor: CINZA

Palpite: 24, 08, 26

Aproveite o astral leve e animado de hoje! É seu dia de sorte, então aposte em jogos ou sorteios. No trabalho, é hora de usar a sua criatividade e fortalecer seus relacionamentos profissionais. Atenção à tarde, evite conflitos amorosos com romantismo. Deixe sua estrela brilhar na paquera à noite.

Cor: LILÁS

Palpite: 23, 41, 05