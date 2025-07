Veja horóscopo do dia 14/7 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você do dia 14/7? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Você começa a semana de forma tranquila, aproveitando seu próprio espaço. Trabalhar de maneira isolada pode trazer boas notícias. Seja cuidadoso ao compartilhar notícias ou opiniões para evitar mal-entendidos. No amor, proceda com cautela e, se comprometido, desfrute de paz e sossego.

Cor: LILÁS

Palpite: 02, 25, 43

Você começa a semana colocando as ideias em prática e contagiando todos ao redor com sua animação. Opiniões contam pontos no trabalho. Evite prejuízos em empréstimos a amigos. Valorize a sintonia no amor focando nos interesses comuns. Se estiver solteiro, a paquera está animada com possibilidade de um amigo cupido.

Cor: VERDE

Palpite: 59, 06, 14

As estrelas favorecem a sua vida profissional hoje! Impulsione seus esforços para ser reconhecido e cogite pedir aquele aumento. Faça planos a longo prazo, mas fique atento à concorrência. Cuide do visual para impressionar e, apesar da popularidade, mantenha as expectativas sob controle.

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 20, 11, 02

Comece a semana cheio de energia pronta para aventuras e diversão com amigos! Explore novas perspectivas no trabalho - as surpresas serão gratificantes. Cuidado à tarde para não exagerar. Se busca amor, a distância não será obstáculo. Para os já comprometidos, expectativa de um clima leve e descontraído.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 16, 34, 02