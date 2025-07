Mauá digitaliza solicitação de passe escolar e facilita acesso ao benefício

A rotina de estudantes e responsáveis em Mauá acaba de ganhar um reforço digital. A partir de agora, a solicitação do passe escolar pode ser feita totalmente online, por meio do aplicativo BusFácil Recargas. A novidade foi anunciada pela Secretaria de Mobilidade Urbana e promete agilizar o processo de emissão do Cartão SIM Escolar, garantindo mais comodidade e menos filas.



LEIA MAIS: Mauá é convidada a aderir a protocolo internacional de gênero

O novo sistema permite que alunos de escolas públicas e privadas façam o envio dos documentos necessários diretamente pelo celular, em poucos passos. A funcionalidade também vale para recadastramento anual — ou seja, quem já possui o cartão pode atualizar os dados sem precisar ir até um posto de atendimento.



Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Caio Carvalho, a modernização atende a uma demanda crescente da população. “Só nos três primeiros meses do ano, recebemos cerca de 14 mil pedidos de passe escolar. Digitalizar esse processo é uma forma de dar agilidade e facilitar o acesso ao benefício.”



Como fazer o cadastro

Após baixar o app gratuito BusFácil Recargas (disponível para Android e iOS), o aluno ou responsável deve:



- Criar uma conta no aplicativo;



- Selecionar “Cartão SIM Escolar” e depois “Emitir Cartão”;



- Preencher os dados do estudante;



- Enviar os documentos exigidos: RG, comprovante de residência, requerimento e declaração escolar assinada.



O sistema permite acompanhar o status do pedido e, se necessário, fazer correções. Quem já possui o cartão e está fazendo apenas o recadastramento poderá manter o mesmo documento, bastando validar o benefício nos ônibus após a aprovação.



LEIA MAIS: Mauá tem 427 vagas abertas com salários de até R$ 3,6 mil; veja como se candidatar

Atendimento presencial continua disponível

Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no uso da plataforma digital, a Loja SIM segue realizando atendimento presencial no Centro de Formação de Professores Miguel Arraes, localizado na Rua Rio Branco, 183, no Centro, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.



O benefício garante 100% de isenção na tarifa para alunos residentes em Mauá. Já estudantes de fora da cidade, assim como professores, têm desconto de 50% no valor das passagens.