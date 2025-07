Signos: veja horóscopo do dia 12/7 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo de 12/7 e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

O sábado promete ser animado, com oportunidades para socializar e conhecer gente nova. Você está em um bom momento para tomar decisões importantes, graças ao seu raciocínio rápido. Esteja aberto ao amor, pois uma paixão à primeira vista pode se tornar algo mais sério.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 05, 23, 40

Aproveite as boas energias para melhorar suas finanças, mesmo que isso exija esforço extra! Não espere um milagre, mas esteja pronto para colher o que plantou. No amor, lembre-se de equilibrar segurança emocional e liberdade.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 47, 36, 38

Você começa o fim de semana com energia e criatividade, curtindo sua rotina ou lidando com o trabalho. Reunir-se com amigos promete melhorar o astral, e não tenha medo de tomar a iniciativa no amor. As melhores vibrações no romance vêm logo cedo!

Cor: CREME

Palpite: 15, 41, 59

O sábado será perfeito para ficar no seu canto, relaxar e deixar as preocupações bem longe. Se precisa trabalhar, as tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada correm melhor. Sua intuição fica mais afiada e você pode descobrir algo relacionado ao passado ou à sua família pela manhã. . Astral de sedução e mistério deixa a paquera ou o romance mais interessante.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 38, 43, 52