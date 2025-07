Veja horóscopo do dia 12/7 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia 12/7 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Se precisar trabalhar hoje, inove! Depois, mergulhe em novos hobbies e aproveite com amigos. Eventuais atritos serão resolvidos rapidamente. Quer um novo amor? Seus amigos podem ajudar! Se já tem um par, sintonia traz mais romance e compreensão. Esteja pronta para um dia divertido e amoroso!

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 40, 13, 49

Comece o fim de semana com energia para buscar o reconhecimento que você merece. Concentre-se em um novo projeto - a prosperidade está à vista! Seu carisma está em alta, aproveite os convites para sair. Invista em você, arranque elogios e encante ainda mais seu par.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 24, 08, 26

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 12/7



Signos: veja horóscopo do dia 12/7 para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Seu fim de semana começa com diversão e possibilidades de quebrar a rotina ou viajar. No trabalho, a colaboração é o caminho para o sucesso. Seu bom humor elevado é sua chave para a conquista. Amor à distância? As estrelas estão a seu favor. Quebre a rotina para animar a relação!

Cor: PRATA

Palpite: 36, 20, 27

Use esse tempo para desapegar do que não usa mais e deixar a energia fluir em seu lar. Surpresas no trabalho podem trazer resultados positivos. Sua intuição estará em alta, ouça-a! E quando o assunto é amor, deixe o desejo tomar conta, mas controle o ciúme.

Cor: CINZA

Palpite: 47, 02, 09