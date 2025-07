Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião do dia 12/7

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo do dia 12/7 para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Aproveite hoje para fortalecer suas relações! Trabalho em equipe trará os melhores resultados profissionais. Reviva belos momentos com os amigos e espere um dia promissor na vida amorosa.

Cor: AMARELO

Palpite: 15, 59, 50

Hoje é dia de resolver as tarefas pendentes, tanto em casa quanto no trabalho, com um esforço extra que será reconhecido. Cuide da sua saúde e atente-se aos sinais do seu corpo. Apesar da rotina, o romance segue tranquilo, mesmo a paquera estando mais lenta.

Cor: DOURADO

Palpite: 30, 19, 55

Final de semana animado e cheio de oportunidades te espera! Curtir com os mais jovens ou colaborar no trabalho será leve e divertido. Seu brilho no amor é o destaque - mostre seu lado romântico e veja uma simples paquera se transformar em algo mais profundo.

Cor: ROSA

Palpite: 14, 31, 23

Sábado energizado para assuntos de casa e família. Seu trabalho doméstico ou artesanato pode superar as expectativas. Ótimo dia para iniciar reparos ou planejar mudanças de residência, com apoio familiar garantido! Lembre-se de retribuir. Prepare-se, um amor antigo pode retornar. Para casais, é hora de mais paixão e menos ciúme.

Cor: VERDE

Palpite: 06, 17, 53