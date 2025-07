Férias de julho: Airbnb revela destinos mais desejados pelas famílias brasileiras

Julho chegou com tudo e, com ele, uma das temporadas mais aguardadas pelas famílias brasileiras: as férias escolares. De acordo com uma nova pesquisa encomendada pelo Airbnb à MindMiners, o desejo de viajar em família, descansar e criar memórias únicas é o que move 73% dos brasileiros a escolherem destinos nacionais neste inverno.



LEIA MAIS: Emirates revela os cinco destinos mais buscados no verão 2025

A preferência por viagens dentro do próprio país não é à toa: paisagens incríveis, opções para todos os climas e roteiros de fácil acesso fazem do Brasil um prato cheio para quem quer curtir sem sair das fronteiras. “Mais do que fugir do frio ou buscar calor, o que vale mesmo é estar junto”, revela o estudo.



Os 10 destinos mais procurados por famílias no Airbnb em julho:

- Rio de Janeiro (RJ)



- Gramado (RS)



- São Paulo (SP)



- Porto Seguro (BA)



- Fortaleza (CE)



- Caldas Novas (GO)



- João Pessoa (PB)



- Ipojuca (PE)



- Campos do Jordão (SP)



- Olímpia (SP)



Entre os destaques estão cidades com praias, parques aquáticos, águas termais e refúgios serranos — combinação perfeita para relaxar ou se aventurar.



Mais tempo e mais conforto

A média de permanência nos destinos gira em torno de 12 dias, mas famílias com filhos tendem a estender ainda mais a estadia. Enquanto 63% dos viajantes com crianças estão dispostos a gastar mais de R$ 3.000 para garantir conforto, casais ou solteiros costumam optar por viagens mais curtas, com orçamento mais enxuto.



LEIA MAIS: Frio e férias elevam procura por destinos de inverno no Brasil e fora

E quando o assunto é hospedagem, os brasileiros não abrem mão de conforto, privacidade e praticidade. A preferência é por casas inteiras, com espaço para todos e infraestrutura que permita uma experiência personalizada. Chalés, cabanas e hospedagens "diferentonas" também estão entre os queridinhos — especialmente entre mulheres.



Experiências autênticas, além da acomodação

O Airbnb também aponta uma tendência crescente: o interesse por vivências locais. O novo aplicativo da plataforma já permite, além da reserva de acomodações, a contratação de experiências oferecidas por moradores — como aulas, passeios ou imersões culturais — que transformam a estadia em algo memorável.



Seja para conhecer novos lugares ou simplesmente desacelerar em família, as férias de julho prometem ser um momento de reencontro e celebração. E o melhor: sem precisar sair do Brasil.