São Caetano lança programa para facilitar crédito e inovação a empresas

Empreendedores de São Caetano passam a contar com um novo programa de apoio para expandir seus negócios. Lançado na última terça-feira (8), no Parque Tecnológico do município, o Projeto Avança Empresas foi criado para ampliar o acesso ao crédito e incentivar a inovação em micro, pequenas e médias empresas da cidade.



LEIA MAIS: São Caetano avança na geração de empregos e inclusão de jovens

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura — por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) —, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e a Caixa Econômica Federal.

O projeto disponibiliza linhas de crédito específicas para capital de giro, aquisição de equipamentos e softwares, além de investimentos voltados à inovação e modernização dos negócios.



Durante o evento de lançamento, também foi apresentada uma nova ferramenta chamada Taxômetro CDL, desenvolvida para empreendedores que utilizam maquininhas de cartão. A plataforma permite comparar taxas de diferentes operadoras e antecipar recebíveis com juros mais baixos que os do mercado tradicional.



O secretário da Sedeti, Pio Mielo, ressaltou o papel estratégico do programa. “O Avança Empresas é uma ponte entre o empreendedor e oportunidades concretas de crescimento. Ele representa nosso compromisso com o desenvolvimento econômico local baseado em inovação, parcerias e acesso a crédito justo”, afirmou.



LEIA MAIS: São Caetano firma convênio com Google para listar empresas da cidade

O programa busca fortalecer o ambiente de negócios na cidade, promovendo soluções tecnológicas e incentivando a digitalização como caminho para o avanço da economia local.