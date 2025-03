São Caetano firma convênio com Google para listar empresas da cidade

A Prefeitura de São Caetano firmou, na sede paulista do Google, um convênio em prol do empreendedorismo local nesta segunda-feira (24). A ideia é que todas as empresas são-caetanenses, de pequeno a grande porte, estejam listadas no sistema de busca na web até o fim do ano. O acordo, batizado com o nome de O Que Tem Perto de Mim, tem sido articulada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Alan de Camargo, desde o começo do ano.

"Não há custo para ninguém, mas dará visibilidade. Vejo que o empreendedorismo em São Caetano é crescente, em novos modelos e também na linha de saúde. Há muita exigência da vigilância sanitária e aqui na cidade as empresas encontram certa 'empatia' em ajudar estes empresários", afirma Alan. Essa iniciativa facilitará a busca por serviços e comércios tanto para moradores quanto consumidores de outros municípios.

A partir de uma integração de dados com o Google Maps, os comércios da cidade serão cadastrados na plataforma, tornando-se acessíveis a informações como endereço com geolocalização, horário de funcionamento, telefone, nome fantasia da empresa, avaliações e fotos.

A execução do projeto será feita nos próximos dias e ficará a cargo da DTI (Divisão de Tecnologia da Informação) da Prefeitura, que utilizará dados públicos do Cartão CNPJ para alimentar o sistema da Google com as informações dos estabelecimentos locais. A vice-prefeita de São Caetano, Regina Maura (PSD) representou o prefeito Tite Campanella (PL) no ato.

LEIA MAIS:

Prefeituras do Grande ABC têm 1.905 postos de emprego abertos