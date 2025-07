Bagagem de mão: o que é permitido levar nas companhias aéreas brasileiras

Com a retomada das viagens domésticas, cresce o número de passageiros que optam por embarcar apenas com a bagagem de mão. Embora a prática seja comum, muitos viajantes ainda têm dúvidas sobre o que é permitido levar, e as regras podem variar entre as companhias aéreas.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a bagagem de mão deve pesar no máximo 10 kg e ter dimensões que somem até 115 cm (considerando altura, largura e profundidade, incluindo alças e rodinhas). No entanto, cada companhia adota critérios próprios para itens permitidos e tolerância de peso.



Regras atualizadas para voos nacionais

Azul Linhas Aéreas



Peso máximo: 10 kg



Dimensões: 55 x 35 x 25 cm



Permitido: roupas, eletrônicos, medicamentos de uso contínuo, livros, artigos de higiene e frascos com líquidos de até 300 ml (limite total de 1,2 litro por passageiro).



Gol Linhas Aéreas



Peso máximo: 10 kg



Dimensões: 55 x 35 x 25 cm



Permitido: itens semelhantes aos da Azul, além de instrumentos musicais pequenos, bebidas alcoólicas (com restrições), eletroportáteis e baterias avulsas.



Latam Airlines



Peso máximo: 12 kg (econômica) / 16 kg (classes premium)



Dimensões: 55 x 35 x 25 cm



Permitido: mesmos itens básicos, além de até cinco garrafas de bebidas alcoólicas, desde que lacradas, com teor entre 24% e 70% e volume total de até 5 litros.



Dicas para evitar imprevistos no embarque

Independentemente da companhia, é fundamental medir e pesar a mala antes de sair de casa, organizar bem os itens e se informar diretamente nos canais oficiais da empresa aérea.



“Para evitar custo extra e transtornos, meça e pese sua bagagem antes de sair de casa e consulte diretamente o site da companhia aérea, mesmo que já tenha checado dias antes, pois pequenas atualizações podem ocorrer sem aviso”, orienta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK (buscador global de viagens) no Brasil.

Ele também recomenda preparar a mala com antecedência, usando organizadores e separando líquidos em necessaires transparentes, para agilizar a inspeção nos aeroportos.



Para dúvidas mais detalhadas, a lista completa de itens permitidos e proibidos está disponível no site da ANAC: www.gov.br/anac