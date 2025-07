Alerta de frio: Santo André pode ter 9°C nas próximas madrugadas

A Defesa Civil de Santo André emitiu um alerta de baixa temperatura para os próximos dias. Entre segunda-feira (7) e sexta-feira (11), uma massa de ar frio manterá as temperaturas em queda na cidade, com mínimas previstas de até 9?°C durante as madrugadas e manhãs.



LEIA MAIS: Depressão sazonal: quando o inverno afeta a saúde mental



O órgão pede que a população redobre os cuidados, principalmente com crianças, idosos e pessoas em situação de rua, que estão mais suscetíveis aos efeitos do frio intenso.



Orientações à população

Entre as recomendações da Defesa Civil estão:



- Agasalhar bem crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade



- Distribuir cobertores e roupas quentes, sempre que possível



- Evitar o uso de aquecedores improvisados, como brasas ou fogareiros em ambientes fechados, para prevenir incêndios e intoxicação por monóxido de carbono



LEIA MAIS: Segunda amanhece com sol, mas nuvens e frio tomam conta no Grande ABC

Como ajudar e quem acionar em caso de emergência

A população pode acionar os seguintes serviços:



- Defesa Civil: 199



- Corpo de Bombeiros: 193



Serviço de abordagem social (para pessoas em situação de rua):

(11) 93342-4178 ou (11) 93342-4059 (também WhatsApp)



Durante o período de frio intenso, a Prefeitura reforça o atendimento às pessoas em situação de rua com abordagens noturnas, oferta de acolhimento e distribuição de agasalhos e cobertores.