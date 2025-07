Segunda amanhece com sol, mas nuvens e frio tomam conta no Grande ABC

A segunda-feira (7) começou com sol entre nuvens e temperaturas baixas para quem saiu cedo pelas ruas do Grande ABC. Apesar do céu aberto nas primeiras horas, o tempo não deve manter essa cara de manhã por muito tempo. Assim como foi no domingo, a previsão aponta que o sol logo perde espaço para muitas nuvens, deixando o dia com cara de inverno típico na região.



Em Santo André, os termômetros marcam mínima de 11°C e máxima de 17°C. Mesmo com o sol aparecendo de manhã, o vento frio e as nuvens carregadas devem predominar, principalmente no período da tarde. São Bernardo do Campo e Diadema seguem a mesma tendência: mínima de 12°C e máxima de 17°C, com o céu encoberto à noite. A sensação térmica deve ser ainda mais baixa em áreas de maior altitude.



Já São Caetano tem previsão de mínima de 11°C e máxima de 18°C. Por lá, o dia também amanheceu com sol, mas as nuvens chegam rápido, cobrindo o céu e mantendo o frio constante. Em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a mínima é de 11°C e a máxima não passa dos 17°C. Nessas cidades, o tempo deve ficar mais fechado ao longo da tarde, com possibilidade de garoa isolada em pontos mais altos.



Apesar de não haver previsão de chuva forte, a combinação de frio e umidade pode trazer neblina em alguns trechos, principalmente para quem trafega em rodovias que cortam a região. Para quem vai sair de casa, vale apostar em casacos mais pesados e não descartar o guarda-chuva, já que o clima invernal continua firme.



Mesmo com a presença tímida do sol, os próximos dias devem seguir frios, com temperaturas semelhantes e céu encoberto até, pelo menos, o meio da semana.