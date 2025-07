Veja horóscopo desta segunda-feira (7) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Prepare-se para uma semana agitada! Urano em Gêmeos estimula comunicações e viagens. É o momento perfeito para conectar-se com pessoas ao redor e embarcar em jornadas divertidas. No trabalho, aproveite para trocar ideias e expandir contatos. Atenção ao foco no final do dia! No amor, prepare-se para um crush novo e um romance mais leve e gostoso.

Cor: DOURADO

Palpite: 55, 28, 57

Urano em Gêmeos traz prosperidade financeira! Agora é a hora para negociar bônus, procurar negócios lucrativos, ou pedir um aumento. Aproveite o momento para fazer ajustes necessários em casa. Lembre-se, à noite, mantenha a calma para evitar desentendimentos. A paquera promete surpresas revigorantes, e um ex pode ressurgir.

Cor: PRATA

Palpite: 20, 54, 02

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (7)



Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (7) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Energia de Urano te dá disposição e destaque no trabalho, especialmente em tecnologia/comunicação. À noite, algum estresse caseiro, mas seu humor logo revive. Se estiver solteiro, amor pode estar ao virar a esquina. A dualidade com o parceiro é forte, cuidado com o ciúme.

Cor: PRETO

Palpite: 40, 13, 22

Responsabilidade e esforço podem render frutos no trabalho, pessoal e financeiro. Preste atenção à sua intuição para discernir seus verdadeiros aliados! Romance e paquera podem estar lentos, então, evite conflitos e cobranças desnecessárias.

Cor: AMARELO

Palpite: 15, 51, 32