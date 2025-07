Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (7)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Segundou com esperança e solidariedade graças a Urano em Gêmeos. A Lua favorece expansão de contatos e reaquecimento de relações esfriadas. Porém, atenção com os gastos à noite. Use sua criatividade e romantismo para sucesso na conquista e vida a dois!

Cor: LARANJA

Palpite: 01, 19, 57

Urano em Gêmeos dá um power up na sua vida profissional, Virgem! Você vai impressionar todos no trabalho com sua responsabilidade. À noite, talvez haja tensões em casa, mas tudo se resolve. No amor, cuidado com o ciúme e prepare-se para um possível reencontro com um ex.

Cor: ROSA

Palpite: 16, 47, 43

Sua segunda-feira será de aprendizado e aventuras novas! Aproveite qualquer chance de sair do habitual e viver um pouco mais. Use a conversa como grande trunfo no trabalho. Não deixe pequenos mal-entendidos roubarem sua paz na paquera. Com o par, declare seu amor e evite discussões.

Cor: VIOLETA

Palpite: 17, 51, 15

Hoje, suas habilidades financeiras brilham, mas cuidado ao misturar amigos e dinheiro! Urano em Gêmeos indica mudanças positivas - perfeito para desapegos. Atenção ao lado possessivo no amor, mas a paixão está em ascensão.

Cor: PINK

Palpite: 15, 22, 23