Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (7) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Com Urano brilhando para Gêmeos, seus relacionamentos e trabalho são priorizados, apenas tome cuidado com críticas à noite. Desfrute desse bom humor e surpresas positivas na vida amorosa! Um romance casual pode se tornar algo mais sério.

Cor: VERDE

Palpite: 24, 40, 14

Prepare-se para muitos desafios de trabalho, mas não se preocupe, seu esforço será recompensado além das expectativas. Graças ao seu sexto sentido aguçado, oportunidades interessantes estão a caminho. Na vida sentimental, a paixão está no ar, mas cuidado com os empecilhos a distância!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 33, 31, 06

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (7) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (7)



Prepare-se para brilhar hoje! Urano muda para o seu paraíso astral, aumentando sua sorte e criatividade, especialmente em tecnologia. Use-os na sua carreira para um destaque extra. Relações interpessoais também estão em alta - mas cuidado com possíveis conflitos à noite.

Cor: CINZA

Palpite: 02, 56, 54

A entrada de Urano em Gêmeos nesta manhã envia boas energias para o setor familiar, que fica mais agitado a partir de agora. A sua ambição também segue em alta e vai sobrar foco para cuidar de qualquer assunto que estava pendente. Mas as críticas ou cobranças podem causar atritos no romance à noite. Aposte na estabilidade.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 09, 56, 20