Veja horóscopo deste domingo (6) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste domingo, dia 6 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Domingo cheio de boas vibes para o amor, romance e paquera em alta aguardam novidades. Preste atenção ao seu sexto sentido! À noite, com a Lua em seu signo, é seu momento de brilhar! Surpreenda seu parceiro com carinho e ganhe pontos com o crush. Dia perfeito para sair do zero a zero!

Cor: CINZA

Palpite: 24, 33, 51

Domingo em destaque para amizades e relacionamentos sob as estrelas protetoras. Perfeito para resolver tarefas domésticas pela manhã. À noite, um tempo para descansar e refletir. Romance no ar durante o dia, então não hesite em conectar-se com aquela pessoa especial.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 48, 03, 37

Hoje é dia de contatos animados com amigos e sorte extra! O amor está no ar, então fique de olhos abertos para um romance inesperado. Aproveite o pique que o dia oferece para curtir família e resolver pendências. Com a Lua em Sagitário esta noite, o astral fica leve e as amizades são fortalecidas.

Cor: AZUL-ESVERDEADO

Palpite: 41, 13, 49

Neste domingo, vai sobrar disposição para viajar e se aventurar por aí! Mas se precisa resolver alguns assuntos familiares ou tem planos de comprar algo para a casa, aproveite a manhã para finalizar essas pendências. O dia será perfeito para fazer planos a longo prazo, sem medo de sonhar alto demais. O romance segue leve durante o dia, mas fica mais sério à noite. Bom momento para conversar sobre o futuro com quem ama.

Cor: BRANCO

Palpite: 34, 02, 38