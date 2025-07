Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta sábado (5)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo deste sábado, dia 5 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, você enfrentará os problemas com maturidade e menos drama. Aproveite a manhã para compras úteis. Resgate memórias queridas com pessoas amadas e deixe o seu coração se aquecer. Se está em um relacionamento, mime seu par. Fique atento, pois um amor antigo pode reacender!

Cor: PRETO

Palpite: 60, 04, 42

Hoje é dia de comunicação e animação, Virgem! Use suas habilidades para brilhar no trabalho e nas redes sociais. Mas não esqueça de relaxar com os amigos e curtir os bons momentos a dois. Tem um crush em vista? Vá em frente e aposte tudo!

Cor: LARANJA

Palpite: 37, 39, 48

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta sábado (5) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo deste sábado (5) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Ótimo momento para buscar alternativas de renda extra. O astral favorece segurança e estabilidade em todas as áreas da vida. Valorize suas conquistas e sonhe com estabilidade. Mas cuidado, não exagere. No amor, as coisas podem estar andando mais devagar.

Cor: GOIABA

Palpite: 19, 21, 01

Sábado é dia de união e projetos pessoais! A manhã favorece parcerias e contatos à distância, enquanto a tarde será a hora de focar em você. Aposte num programa diferente para acender o romance e prepare-se, pois a paquera pode surpreender!

Cor: AZUL-ROYAL

Palpite: 43, 34, 11