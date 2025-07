Veja horóscopo desta sábado (5) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste sábado, dia 5 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Siga seu sexto sentido - pode levar a boas novas! Permita-se explorar a espiritualidade ou focar no lar neste sábado. Reveja suas atitudes recentes e se prepare para momentos picantes no amor e na conquista. Mudanças à vista!

Cor: VIOLETA

Palpite: 17, 26, 24

Os astros sinalizam conexão e cooperação. Este fim de semana, deixe a solidão de lado e se junte a amigos e familiares. No trabalho, o coletivo chama! Seu jeito comunicativo mantém a harmonia. Planos não rotineiros dão um up no romance. Um lance recente pode ficar sério.

Cor: MARROM

Palpite: 42, 44, 26

Foco total no trabalho pode trazer recompensas financeiras! Embora exija mais esforço, o saldo será positivo. Ajustes na rotina favorecem a saúde, ótimo período para iniciar atividades físicas ou mudar a alimentação. Porém, a vida amorosa tende a ser mais rotineira.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 31, 24, 33

O fim de semana promete ser perfeito com a Lua trazendo boas energias. Tente sua sorte em sorteios, lide com tarefas com criatividade e sociabilidade. Mais tarde, divirta-se com amigos e planeje algo novo! Espere momentos doces com seu par ou até mesmo amor à primeira vista se estiver solteiro.

Cor: LILÁS

Palpite: 47, 25, 52