Signos: veja horóscopo deste sábado (5) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo deste sábado, dia 5 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

O final de semana pede momentos de descanso e tarefas individuais. Recarregue as baterias e siga sua intuição. Surpresas aguardam com um ex, então evite se isolar e dedique tempo aos entes queridos. Uma reviravolta emocionante pode estar a caminho!

Cor: BRANCO

Palpite: 50, 15, 60

Sábado perfeito para sair da rotina e criar momentos memoráveis com amigos! No trabalho, abrace o desconhecido e aceite novos desafios. Destaque o seu lado solidário, quem sabe através de um projeto social? Amor & romance podem surgir onde menos espera, quem sabe um amigo como cupido?

Cor: CINZA

Palpite: 50, 05, 13

Ambição em alta hoje! É a hora perfeita para buscar aquela promoção ou um novo emprego. Dê importância à sua aparência e aos pequenos detalhes, eles vão impressionar a todos. A saúde reflete na aparência, então cuide-se! No amor, estabilidade é a palavra do dia.

Cor: ROSA

Palpite: 38, 11, 36

Se precisa trabalhar hoje, tire proveito do seu lado curioso para aprender mais e cuidar de assuntos rotineiros sem perder o foco. Mas são os momentos de lazer que prometem muita animação, especialmente se tem planos para viajar ou receber visitas. A vida amorosa também ganha um tempero especial e o desejo de viver intensamente cada momento pode ser o que faltava para criar coragem e se aproximar daquele crush.

Cor: LILÁS

Palpite: 40, 04, 50