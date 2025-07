Signos: veja horóscopo deste domingo (6) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste domingo, dia 6 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Resolva assuntos familiares e conte com a ajuda de amigos hoje. Notícias de entes queridos distantes podem chegar. À noite, aproveite seu charme em alta para conquistar corações. Surpreenda seu amor com romantismo e criatividade. Dia promissor!

Cor: PRETO

Palpite: 08, 24, 44

Você começa o dia renovando sua imagem e abrace as mudanças – elogios não vão faltar! Se busca novas oportunidades de trabalho, avance com confiança. Reserve tempo também para os amigos e família. No amor, prepare-se para momentos de animação!

Cor: AMARELO

Palpite: 28, 21, 01

Hoje, você tem ótimas oportunidades para viagens e conexões queridas estão a caminho. Pode haver bons negócios também, mas lembre-se de ser cauteloso. À noite, desperte seu espírito aventureiro e explore algo novo. Seu jeito descontraído vai iluminar a paquera ou encantar seu parceiro.

Cor: CEREJA

Palpite: 46, 43, 10

Domingou com energia para cuidar de você e se conectar com quem ama! O dia promete movimento e alto astral, com chances para mudanças profundas e saudáveis. À noite, Lua em Sagitário traz um toque de possessividade, então aposte na conquista cedo.

Cor: BRANCO

Palpite: 20, 27, 54