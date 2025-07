Temperatura cai e se mantém com mínima de 11°C por mais 12 dias

Além das temperaturas se manterem baixas, entre 11°C e 13°C, a previsão do tempo para esta quinta-feira (3) em toda região, de acordo com a Climatempo, é de chuva de manhã, à tarde e à noite. O sol não aparecerá em nenhuma das sete cidades. Ele ressurge nessa sexta-feira (4), com exceção de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A chuva também dará uma trégua em São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra cessa apenas no sábado (5), quando todo Grande ABC terá pouca probabilidade de chuva e a presença de sol. A temperatura mínima continua por volta de 11°C, mas a máxima sobe para de 17°C a 19°C até a próxima sexta-feira (11) e 20°C nos dias 15.

A Defesa Civil de Santo André orientou a população, por meio de seus canais de comunicação, a manter atenção especial com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade e alertou para o cuidado com o uso de aquecedores improvisados em ambientes fechados.

A Defesa Civil de Mauá apontou para a queda de temperatura e destacou a importância da solidariedade neste momento, com a doação de agasalhos e cobertores para quem precisa.

Nesses períodos de frio mais intenso, os serviços sociais dos municípios intensificam a abordagem das pessoas em situação de rua e oferecem vagas em abrigo. Para os abordados que não querem ir para os locais de acolhimento, são oferecidos agasalhos e cobertores. A população pode contribuir com as campanhas fazendo doações desses itens em bom estado nos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) das cidades, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Fundo Social ou UBS (Unidade Básica de Saúde).

