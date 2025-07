Veja receita de nhoque de abóbora com molho de margarina e alecrim

Quer preparar uma refeição especial para amigos, família ou para si mesmo? Veja abaixo uma receita de nhoque de abóbora com molho de Claybom e alecrim, uma opção vegetariana deliciosa para almoço ou jantar.

Rendimento: 2 porções

Tempo de preparo: 2 horas

Nível de dificuldade:

( ) Fácil

(X) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

( ) Doce

(X) Salgada

Ingredientes

500g de abóbora cabotiá descascada e cortada

Duas colheres (sopa) de Claybom Cremosa Sem Sal derretida para a abóbora (20g)

Uma batata asterix descascada e cortada (cerca de 200g)

Uma colher (chá) de sal (5g)

Uma pitada de noz-moscada

½ xícara (chá) de farinha de trigo (75g)

Uma gema (20g)

Duas colheres (sopa) de Claybom Cremosa Sem Sal (20g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Folhas de alecrim para o molho

½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado (55g)

Modo de Preparo

1 - Coloque os pedaços de abóbora em uma assadeira. Regue com a Claybom Cremosa Sem Sal derretida e leve ao forno por cerca de 40 minutos, ou até que esteja macia.

2- Enquanto a abóbora está no forno, cozinhe a batata. Assim que estiver macia, escorra a água e coloque no espremedor de batata, fazendo um purê. Faça a mesma coisa com a abóbora assim que sair do forno, pois ela fica mais macia enquanto ainda está quente.

3- Quando o purê de abóbora e batata estiver frio, misture a ele a farinha de trigo, a gema, o sal e a noz-moscada, formando a massa do nhoque, que deve ser firme, mas ainda macia.

4- Divida a massa em porções e enrole em tiras. Corte em pedaços de cerca de 2 cm para formar os nhoques.

5- Cozinhe os nhoques em água fervente com sal até subirem à superfície. Retire com uma escumadeira e reserve.

6- Para o molho, derreta a Claybom Cremosa Sem Sal em uma frigideira e adicione as folhas de alecrim. Deixe perfumar por 1 minuto.

7- Adicione os nhoques cozidos e salteie por alguns minutos até ficarem levemente dourados. Sirva a seguir com o queijo parmesão.