Carne louca fácil de preparar, surpreende pela suculência e sabor especial

Tem receitas que despertam memórias e abraçam no sabor. A carne louca preparada por Michella Giraldelli, da Padaria Brasileira, traz exatamente essa sensação. Com corte bovino desfiado, molho encorpado e pimentões coloridos, ela é perfeita para sanduíches, rechear tortas e panquecas, além de servir em porções fartas cheias de sabor. Ideal para receber amigos ou transformar qualquer encontro em um grande evento.

Confira a receita completa abaixo:

Ingredientes

1,2 kg de acém ou coxão mole

2 colheres (sopa) de óleo vegetal

1 cebola grande fatiada

4 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho em tiras finas

1 pimentão amarelo em tiras finas

2 tomates maduros sem sementes picados

½ xícara de molho de tomate

1 colher (sopa) de extrato de tomate

½ xícara de água

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde fresco a gosto

200g de queijo prato ralado

10 pães

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o óleo e sele a carne inteira dos dois lados até dourar. Acrescente a cebola, o alho e mexa até dourar, acrescente os tomates, os pimentões, o molho e o extrato de tomate, a água quente até cobrir a carne e os temperos. Misture bem e tampe a panela. Cozinhe por cerca de 45 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair naturalmente, retire a carne da panela ainda quente e desfie a carne com a ajuda de dois garfos. Volte a carne desfiada para a panela com o molho, acrescente a carne desfiada no molho e ferva até atingir a consistência de sua preferência, acerte o sal e finalize com cheiro-verde.

Montagem

Corte os pães ao meio, sem separar completamente as partes. Coloque uma porção generosa de carne louca, cubra com o queijo ralado. O recheio precisa estar bem quente para que o queijo derreta.Feche levemente o pão e sirva em seguida.

Dica: Para incrementar o seu sanduíche, experimente montar o seu sanduíche usando outros pães, como por exemplo: Pão ciabatta ou pão francês com cobertura de queijo parmesão. Esse recheio também pode ser utilizado em preparos de tortas, panquecas e até tapiocas salgadas.

