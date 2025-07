Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (2) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje é dia de colaborar no trabalho para que tudo flua tranquilo. Mantenha a calma frente a possível tensão com a turma, a noite promete animar! Na vida amorosa, a sintonia com o par só aumenta. Se solteiro, observe ao redor, um amigo pode surpreender.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 42, 33, 14

Aproveite as boas energias na vida profissional hoje, seja buscando uma nova vaga ou trocando de emprego. Embarque com disposição na busca de seus objetivos, ainda que demandem sacrifícios. Porém, vá com calma nas críticas à tarde para manter a harmonia com os que você ama.

Cor: SALMÃO

Palpite: 25, 52, 54

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (2)



Dia de aventura e novidades! Trabalhos em grupo fluem, boas notícias para quem sonha com uma viagem. Mas atenção às distrações da tarde. Uma paixão virtual pode se tornar real. Os momentos a dois estão a todo vapor!

Cor: CINZA

Palpite: 15, 44, 42

Pode se preparar para lidar com algumas surpresas e reviravoltas pela frente hoje. A boa notícia é que algumas mudanças no trabalho ou nos cuidados com a saúde terão ótimos resultados logo cedo. Com o seu sexto sentido ainda mais afiado, você pode identificar as boas oportunidades e fugir das ciladas, Peixes. Há sinal de forte sensualidade nos momentos com quem ama e até mesmo na conquista.

Cor: LILÁS

Palpite: 15, 41, 08