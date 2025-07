Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (2)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Prepare-se para uma quarta-feira produtiva graças ao seu raciocínio rápido! Fique atento aos detalhes à tarde para evitar confusões e prepare-se para uma noite sociável. Seja descolado, fale, converse e aproveite as chances de novas conquistas. Independentemente de seu status de relacionamento, o astral se manterá alto!

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 41, 08, 50

Hoje é o dia para prosperar financeiramente! Confie em seus instintos e busque oportunidades extras. Mas lembre-se: não invista em negócios arriscados à tarde ou misture amizade e dinheiro. O romance pode estar em segundo plano, mas isso não é essencialmente ruim.

Cor: AMARELO-OURO

Palpite: 03, 57, 48

Hoje, a Lua no seu signo promete muita energia para vencer qualquer desafio. Focalize no trabalho, finalize rapidamente e ainda terá fôlego para se divertir do seu jeito. Mantenha a harmonia no final da tarde e sinta mais sintonia amorosa. Conquista e compromisso recebem ótimas energias hoje.

Cor: CREME

Palpite: 35, 14, 41

Seu dia pode começar devagar, mas confie na sua intuição! Ela será sua melhor ferramenta. Fique no seu canto, trabalhe com discrição e as tarefas ficarão mais fáceis. Fique atento a viagens e estudos. No romance, afaste a insegurança.

Cor: DOURADO

Palpite: 28, 03, 10