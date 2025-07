Veja horóscopo desta quarta-feira (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo desta quarta-feira, dia 2 de julho de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

As relações de trabalho estão abençoadas com vibes positivas hoje - aproveite para conquistar bons resultados em equipe. Mas, de tarde em diante, prepare-se para lidar com questões familiares sem perder o foco! No amor, você pode se surpreender com uma paixão à primeira vista. Contudo, maneje o ciúme com cuidado.

Cor: AMARELO

Palpite: 37, 21, 03

Hoje as estrelas sinalizam muito trabalho, mas você tem o foco necessário para superar qualquer desafio! A dedicação será sua chave para o sucesso. Trabalho em casa ou de rotina? Ambos vão fluir bem, apenas cuide do foco ao final da tarde. Amor parado? Não tem problema. Se o coração estiver vago, evite pressas para evitar decepções.

Cor: MAGENTA

Palpite: 34, 46, 25

Hoje, você deixa sua energia e criatividade brilharem hoje no trabalho! Comunique-se bem pela manhã, mas fique atenta às suas finanças à tarde. Seu charme está em alta, então é o dia perfeito para conquistar corações. Viva o dia com paixão e intensidade!

Cor: VERMELHO

Palpite: 09, 34, 25

Encare as tarefas com dedicação, há chances de ganhos extras! Seu realismo impressionará seus colegas. Cuidado com possíveis tensões familiares à tarde. No amor, intimidade em alta, mas controle o ciúme. Na paquera, um ex pode ressurgir.

Cor: PRETO

Palpite: 10, 46, 54