Santo André estimula adesão a cadastro nacional de pets

A cidade de Santo André oficializou sua entrada no SinPatinhas, plataforma nacional desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O sistema tem como finalidade reunir dados de animais domésticos em todo o território brasileiro, ajudando a traçar políticas públicas mais efetivas no campo da proteção e bem-estar animal.

A adesão foi realizada por meio do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, órgão ligado à Secretaria de Saúde. Com isso, o município passa a contar com uma nova ferramenta para planejar e executar ações como castração, campanhas de vacinação e estratégias de combate ao abandono e maus-tratos.

Gratuito e acessível, o sistema permite que qualquer tutor cadastre seu pet de forma rápida e segura. Para isso, basta acessar o site (sinpatinhas.mma.gov.br) e utilizar o login da conta gov.br. As informações do responsável são preenchidas automaticamente, e o tutor só precisa inserir os dados do animal. O processo gera uma carteirinha digital com QR Code, que pode ser impressa ou colocada na coleira do bicho, facilitando sua localização e devolução em caso de perda.

“Com dados centralizados e acessíveis, conseguimos aprimorar as políticas públicas e garantir um atendimento mais eficiente às famílias e seus pets. Ter esse tipo de ferramenta à disposição dos municípios é fundamental para avançarmos em ações que promovam o respeito à vida animal e o combate ao abandono”, pontuou o secretário de Saúde, Pedro Seno.

A utilização do SinPatinhas também fortalece a rede de serviços locais. Em Santo André, o sistema já está sendo usado como base para o cadastro de tutores interessados na castração gratuita de seus pets, oferecida pelo município. A proposta é ampliar o controle populacional e criar uma estrutura mais sólida de proteção aos animais.

“É muito importante que todos os tutores andreenses realizem o cadastro de seus animais no sistema. Além de ser um gesto de carinho e responsabilidade, a ação contribui diretamente para um município mais organizado, consciente e amigo dos animais”, pontua o diretor do Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, Evandro Rosa.

O estudante Renan Alexandrini, 20 anos, morador da Vila Bastos e tutor do Tom, um cachorro de 11 anos, já se interessou pelo cadastro. “Achei muito importante, já que garante mais segurança aos tutores de animais. Imagino que se meu cachorro fugisse, por exemplo, seria mais fácil que as pessoas entrassem em contato comigo se o encontrassem”, afirma.

Ele relata que acessou o site e não teve dificuldades: “Eu já dei uma olhada no site e achei um processo simples.” Segundo Renan, a decisão de registrar o cão foi movida pelo desejo de protegê-lo ainda mais. “Decidi cadastrar meu pet justamente por conta dessa questão de segurança mesmo. Me sinto mais tranquilo sabendo que agora ele tem uma identificação que possa ser reconhecida pelas autoridades.”

Outros municípios da região também se movimentam em relação à identificação e cadastro de animais. São Caetano conta com o RG Animal, sistema utilizado para ações como castração, consultas e identificação. Os animais são microchipados, e os dispositivos contêm dados como nome do tutor, telefone e endereço. O RGA é emitido para cães e gatos com mais de três meses de idade.

Em Diadema, a prefeitura ainda não aderiu ao SinPatinhas, mas informou que avalia a plataforma e suas funcionalidades com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de proteção animal. Atualmente, o município não possui um sistema próprio, mas estuda a implementação de medidas similares.

Já São Bernardo possui o RGA (Registro Geral Animal), usado no cadastro e monitoramento de animais atendidos em serviços públicos, especialmente nas ações de castração e vacinação. A cidade também promove iniciativas de controle populacional, prevenção ao abandono e campanhas educativas.

As demais prefeituras do Grande ABC não responderam até a publicação desta matéria.