Livraria Unesp Móvel estaciona na UFABC, em Santo André, até 4 de julho

A Livraria Unesp (Universidade Estadual Paulista) Móvel permanece na UFABC (Universidade Federal do ABC) até 4 de julho. O book truck fica no câmpus Santo André (Av. dos Estados, 5001), das 10h às 20h, com centenas de livros das mais variadas áreas.

A loja sobre rodas oferece descontos de 30% nos livros da Editora Unesp e de 20% nos das demais editoras.

Todos os cartões de crédito são aceitos e o pagamento pode ser parcelado em até três vezes sem juros nas compras acima de R$ 60.

Montada sobre um caminhão-baú e com área útil de 20 metros quadrados, a Livraria Unesp Móvel foi concebida para circular por todo o País, levando livros a cidades carentes de livrarias e bibliotecas.

Livraria Unesp Móvel na UFABC

Data: 30 de junho a 4 de julho

Horário: 10h às 20h

Local: Câmpus Santo André - Av. dos Estados, 5001 - Bairro Bangu - Santo André

Descontos: 30% nos livros da Editora Unesp e 20% nos das demais editoras