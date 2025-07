Roubos caem e furtos crescem no mês de maio no Grande ABC

O Grande ABC registrou em maio aumento nos casos de furto e diminuição nas ocorrências de roubo. As variações ocorreram nas duas modalidades: de veículos e geral, que compreende a subtração de diversos itens, como cartões, celulares, dinheiro e também contabiliza os registros de carga e a banco.

Segundo os indicadores criminais da SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) divulgados nessa segunda-feira (30), as ocorrências de furto geral cresceram 8,2% e subiram de 2.094 em maio de 2024 para 2.266 no mesmo mês deste ano. Já os furtos de veículos subiram no período de 770 para 868, aumento de 12,7%.

Os casos de roubo geral caíram 10,8%, de 1.324 para 1.181, enquanto os registros de roubo de veículos passaram de 343 para 247, redução de 28%. Para a professora de direito criminal do UniArnaldo Centro Universitário, Renata Furbino, essa variação nos índices evidencia uma migração dos criminosos entre os dois delitos.

“O furto tem se tornado uma opção mais atrativa para os criminosos em comparação ao roubo. Essa mudança de padrão criminal reflete uma escolha racional dos infratores baseada em quatro fatores principais: eliminação do confronto direto com a vítima, punições menores, bens patrimoniais desprotegidos e sem a necessidade do uso de armas, além da comercialização facilitada com a internet”, diz a docente.

Renata ressalta ainda que essa tendência representa um desafio complexo para as políticas de segurança pública, pois indica que os criminosos estão se adaptando para minimizar riscos pessoais enquanto maximizam os lucros. “É fundamental que as estratégias de prevenção considerem essa evolução comportamental, investindo tanto em medidas físicas de segurança quanto no monitoramento e regulamentação das plataformas digitais utilizadas para comercialização de produtos de origem duvidosa”.

REDUÇÃO

Em relação aos crimes contra a vida, o número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar) registrou expressiva queda em um ano. Em maio de 2024, a região contabilizou 11 assassinatos, enquanto no mesmo mês deste ano foram quatro registros – o menor número do ano e uma diminuição de 64% na comparação entre os períodos.

As ocorrências de estupro geral, que também contabiliza os casos contra pessoas vulneráveis, reduziram 28,1% e passaram de 57 notificações no ano passado para 41 em maio de 2025.

A SSP não respondeu aos questionamentos sobre os indicadores criminais da região até o fechamento desta reportagem.

