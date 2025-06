Europa sofre com temperaturas escaldantes e regiões emitem alertas de calor

Uma onda de calor cobriu grande parte da Europa nesta segunda-feira, 30, com um primeiro dia de jogo recorde em Wimbledon e ventos fortes provocando incêndios florestais na Turquia.

Avisos de calor foram emitidos para partes da Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e Reino Unido, com novas máximas previstas para a quarta-feira, antes que a chuva traga alívio para algumas áreas.

"O calor extremo não é mais um evento raro - ele se tornou o novo normal", escreveu no X o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, de Sevilha, na Espanha, onde as temperaturas atingiram 42 graus Celsius.

Ele pediu ação para combater a mudança climática, dizendo que "o planeta está ficando mais quente e mais perigoso". Fonte: The Associated Press

