Obra de viaduto em Ribeirão Pires realoca palmeiras de avenida

A construção do novo viaduto estaiado de Ribeirão Pires avança com mudanças visíveis na paisagem da cidade. Desde esta segunda-feira (30), a Prefeitura realiza a remoção e realocação de cinco palmeiras que ficavam na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, próximas ao Complexo Ayrton Senna. As árvores estão sendo replantadas na área do Departamento de Bem-Estar Animal, no Jardim Boa Sorte.



A intervenção faz parte do cronograma da obra, que prevê um viaduto suspenso a 15 metros sobre a linha férrea, ligando o centro a bairros próximos. A mudança de local das palmeiras também foi necessária para permitir a readequação de postes de energia no entorno.



De acordo com a Prefeitura, todo o processo segue critérios técnicos para garantir a sobrevivência das espécies e o reaproveitamento paisagístico em outro ponto público.



O novo viaduto terá quatro pistas, com alças de acesso que interligam a Rua Capitão José Gallo à Avenida Humberto de Campos, facilitando a mobilidade na região central e no acesso ao Mirante Santo Antônio.



Para o prefeito Guto Volpi (PL), a remoção das palmeiras é uma etapa essencial para manter o ritmo da obra: “Foi um trabalho técnico minucioso, necessário para que o cronograma avance como planejado. É uma estrutura que vai transformar a mobilidade da cidade”, afirmou.



A expectativa é de que o viaduto estaiado amplie a ligação entre bairros e reduza gargalos no trânsito local, uma demanda antiga dos moradores.